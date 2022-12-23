Месси определился со своим будущим в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не уйдет из парижского клуба летом 2023 года.

По информации Relevo, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи встречался с отцом аргентинца во время ЧМ-2022 и получил устное согласие, что Месси проведет в Париже еще минимум один сезон.

Желание выиграть еще одну Лигу чемпионов – важная причина, по которой Месси хочет остаться в «ПСЖ». Проект парижан кажется ему более убедительным по сравнению с «Барселоной».

35-летний Месси в «ПСЖ» с прошлого года.

С командой он выиграл Лигу 1.

На прошлой неделе Месси впервые стал чемпионом мира.

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