Месси определился со своим будущим в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не уйдет из парижского клуба летом 2023 года.
По информации Relevo, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи встречался с отцом аргентинца во время ЧМ-2022 и получил устное согласие, что Месси проведет в Париже еще минимум один сезон.
Желание выиграть еще одну Лигу чемпионов – важная причина, по которой Месси хочет остаться в «ПСЖ». Проект парижан кажется ему более убедительным по сравнению с «Барселоной».
- 35-летний Месси в «ПСЖ» с прошлого года.
- С командой он выиграл Лигу 1.
- На прошлой неделе Месси впервые стал чемпионом мира.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Relevo