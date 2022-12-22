Министр спорта Матыцин поддержал переход РФС в Азию

Эти слова чистой воды популизм и ничего более ,потому что совершенно не понятно как возможный переход в Азию поможет нашему футболу. Россия отстранена от мировых турниров не из-за решений УЕФА и ФИФА ,а из-за того что большинство стран не хотят играть с нами, а УЕФА и ФИФА просто прореагировали на это , а всем кто думает ,что переход в Азию с этим как то поможет хочу напомнить ,что к Азии относятся такие страны как Япония Юж.Корея и Австралия , а эти страны уж точно не ближе к России, чем Босния ,которая отказалась играть с нами даже товарняк .И поэтому я думаю что АФК тоже не будет гореть желанием включать в свои турниры страну с которой не все участники смогут играть.Так что реально о возвращении нашего футбола на официальный уровень мож
Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил за переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Считаю, что любой формат, который послужит развитию двусторонних и многосторонних отношений, популяризации футбола и усилит конкуренцию в российском футболе, пойдет на пользу. Мы будем это приветствовать.
Сложно сказать, усилит ли это АФК, покажет время. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше не воспринимались серьезно, показали красивый футбол. И если Россия будет включаться в новый процесс, то это пойдет на пользу.
Но решение за РФС и другими организациями, которые занимаются такими процессами», – сказал Матыцин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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