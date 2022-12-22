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Министр спорта Матыцин поддержал переход РФС в Азию

22 декабря 2022, 13:56
9

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил за переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Считаю, что любой формат, который послужит развитию двусторонних и многосторонних отношений, популяризации футбола и усилит конкуренцию в российском футболе, пойдет на пользу. Мы будем это приветствовать.

Сложно сказать, усилит ли это АФК, покажет время. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше не воспринимались серьезно, показали красивый футбол. И если Россия будет включаться в новый процесс, то это пойдет на пользу.

Но решение за РФС и другими организациями, которые занимаются такими процессами», – сказал Матыцин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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Давид59
1671708278
Да здравствует товарищ Матыцин! Ура министерству спорта! Наконец задачи определены! Цели поддержаны!
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GoldPlayFIFARus9
1671709559
Что он несёт? Как переходит в более слабую конфедерацию, может усилить чемпионат? Как отказ от европейской ЛЧ, улучшит популиризацию футбола? И да, АКФ, всё также входит в ФИФА, которая ввела санкции против нас. Т.е. по факту, мы всё равно не сможем выступать на международной арене. Если я знал что большинство политиков вообще не соображают в том, что делают, то в спорте я думал там сидят более компетентные люди. Такое ощущение, что они хотят просто добить наш и так полуживой футбол, сначала ввели фан айди, после которого стали пустые трибуны, а теперь взялись ещё и за вне стадионный контингент. Сказочные Д*******
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ASG
1671709803
гг
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rumit89
1671710985
Эти слова чистой воды популизм и ничего более ,потому что совершенно не понятно как возможный переход в Азию поможет нашему футболу. Россия отстранена от мировых турниров не из-за решений УЕФА и ФИФА ,а из-за того что большинство стран не хотят играть с нами, а УЕФА и ФИФА просто прореагировали на это , а всем кто думает ,что переход в Азию с этим как то поможет хочу напомнить ,что к Азии относятся такие страны как Япония Юж.Корея и Австралия , а эти страны уж точно не ближе к России, чем Босния ,которая отказалась играть с нами даже товарняк .И поэтому я думаю что АФК тоже не будет гореть желанием включать в свои турниры страну с которой не все участники смогут играть.Так что реально о возвращении нашего футбола на официальный уровень мож
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derrik2000
1671717803
Ну, уже точно не будет. Чем КЛЯНЧИТЬ гейропу "пусти-и-и-ите хоть на пяток минут поиграть" без какой либо взаимности со стороны "наших западных партнёров", лучше в Азии выступать. Как сборной, так и клубам. Чё, люди не будут ходить на матчи сборной и азиатских клубов??? Будут. И не потому, что "дело было вечером, делать было нечего", а именно болеть. В Азии сейчас уровень футбола резко подрос. Даже Африку. когда отдельные моменты показывают. уже очень и очень приличное качество игры.
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nemolod
1671721626
""Но решение за РФС" - но что-то кроме красивых фраз и рассуждений никаких решений и шагов вообще нет-видимо всех все устраивает!
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slavа0508
1671723102
Ну начать надо с того ...Возьмут ли ???Очень спорный вопрос ....если бы вдруг взяли бы . то однозначно надо переходить ...лучше Азия чем нечего . Европа нам не светит как минимум 10 лет .
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