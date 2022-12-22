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    Министр спорта Матыцин поддержал переход РФС в Азию

    Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил за переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Считаю, что любой формат, который послужит развитию двусторонних и многосторонних отношений, популяризации футбола и усилит конкуренцию в российском футболе, пойдет на пользу. Мы будем это приветствовать.

    Сложно сказать, усилит ли это АФК, покажет время. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше не воспринимались серьезно, показали красивый футбол. И если Россия будет включаться в новый процесс, то это пойдет на пользу.

    Но решение за РФС и другими организациями, которые занимаются такими процессами», – сказал Матыцин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      rumit89 14 минут назад

      Эти слова чистой воды популизм и ничего более ,потому что совершенно не понятно как возможный переход в Азию поможет нашему футболу. Россия отстранена от мировых турниров не из-за решений УЕФА и ФИФА ,а из-за того что большинство стран не хотят играть с нами, а УЕФА и ФИФА просто прореагировали на это , а всем кто думает ,что переход в Азию с этим как то поможет хочу напомнить ,что к Азии относятся такие страны как Япония Юж.Корея и Австралия , а эти страны уж точно не ближе к России, чем Босния ,которая отказалась играть с нами даже товарняк .И поэтому я думаю что АФК тоже не будет гореть желанием включать в свои турниры страну с которой не все участники смогут играть.Так что реально о возвращении нашего футбола на официальный уровень мож

      0
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      Рейтинг: +15

      rumit89 > rumit89 10 минут назад

      ...Можно будет говорить только после окончания того что началось 24 февраля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 34 минуты назад

      гг

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5955

      GoldPlayFIFARus9 38 минут назад

      Что он несёт? Как переходит в более слабую конфедерацию, может усилить чемпионат? Как отказ от европейской ЛЧ, улучшит популиризацию футбола? И да, АКФ, всё также входит в ФИФА, которая ввела санкции против нас. Т.е. по факту, мы всё равно не сможем выступать на международной арене.
      Если я знал что большинство политиков вообще не соображают в том, что делают, то в спорте я думал там сидят более компетентные люди. Такое ощущение, что они хотят просто добить наш и так полуживой футбол, сначала ввели фан айди, после которого стали пустые трибуны, а теперь взялись ещё и за вне стадионный контингент. Сказочные Д*******

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      Рейтинг: +6090

      Давид59 59 минут назад

      Да здравствует товарищ Матыцин! Ура министерству спорта! Наконец задачи определены! Цели поддержаны!

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      Рейтинг: +442

      rac531 1 час назад

      Дурак он и в Минспорта Рассеи ДУРАК

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