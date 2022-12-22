Министр спорта Матыцин поддержал переход РФС в Азию

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил за переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Считаю, что любой формат, который послужит развитию двусторонних и многосторонних отношений, популяризации футбола и усилит конкуренцию в российском футболе, пойдет на пользу. Мы будем это приветствовать.

Сложно сказать, усилит ли это АФК, покажет время. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше не воспринимались серьезно, показали красивый футбол. И если Россия будет включаться в новый процесс, то это пойдет на пользу.

Но решение за РФС и другими организациями, которые занимаются такими процессами», – сказал Матыцин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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