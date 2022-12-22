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Карпин подвел итоги 2022 года для сборной России

22 декабря 2022, 07:57
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об итогах 2022 года для национальной команды.

«Если брать весь год, понятно, что он начинался абсолютно по‑другому. С желанием мы готовились к стыковым матчам. Потом всe это пошло насмарку.

Была эпоха непонимания не только у нас, но и у руководителей федерации. Когда играть, как и с кем. Слава богу, мы сыграли хотя бы с Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Уже что‑то, движение куда‑то.

Эти игры в мою бытность главным тренером сборной России были первыми товарищескими, в которых можно было кого‑то посмотреть и кого‑то попробовать. Дебютантов, ментально, психологически. Не давил результат.

Так как я назначен был в сборную в августе. А уже в сентябре 2021 года были игры с Хорватией. Нельзя было терять ни одного очка. Игры отборочные были.

Посмотрели в ноябре 19 новичков, всех, кого вызывали, и получили информацию. Матчи нужны были, чтобы получить информацию. Всем хочется выигрывать. К сожалению, не выиграли, Но во главе угла это не стояло», – сказал Карпин.

  • Россия отстранена от международного футбола по решению ФИФА и УЕФА.
  • Сборную не допустили к мартовским стыкам отбора ЧМ-2022.
  • Команда провела первый матч в году только в сентябре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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ilichkadr
1671687793
"назначен был в сборную в августе, посмотрели 19 новичков, получили информацию.............." P.S.Да уж...........итоги подведены потрясающе, с глубоким анализом выполненной работы.
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3meeeD
1671689836
Какой на.й сборной России?))Какие млять итоги?)
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zigbert
1671713701
В таких условиях и эти сборные будут за радость. Для сборной практика необходима. Будем надеяться на быстрое разрешение всех конфликтов.
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