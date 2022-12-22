Карпин подвел итоги 2022 года для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об итогах 2022 года для национальной команды.

«Если брать весь год, понятно, что он начинался абсолютно по‑другому. С желанием мы готовились к стыковым матчам. Потом всe это пошло насмарку.

Была эпоха непонимания не только у нас, но и у руководителей федерации. Когда играть, как и с кем. Слава богу, мы сыграли хотя бы с Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Уже что‑то, движение куда‑то.

Эти игры в мою бытность главным тренером сборной России были первыми товарищескими, в которых можно было кого‑то посмотреть и кого‑то попробовать. Дебютантов, ментально, психологически. Не давил результат.

Так как я назначен был в сборную в августе. А уже в сентябре 2021 года были игры с Хорватией. Нельзя было терять ни одного очка. Игры отборочные были.

Посмотрели в ноябре 19 новичков, всех, кого вызывали, и получили информацию. Матчи нужны были, чтобы получить информацию. Всем хочется выигрывать. К сожалению, не выиграли, Но во главе угла это не стояло», – сказал Карпин.

Россия отстранена от международного футбола по решению ФИФА и УЕФА.

Сборную не допустили к мартовским стыкам отбора ЧМ-2022.

Команда провела первый матч в году только в сентябре.

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