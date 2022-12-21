Опубликован топ-10 свободных агентов лета 2023 года

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр летом будет самым дорогим свободным агентом. Он стоит 60 миллионов евро.

Вторым в списке идет Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» (55 миллионов евро). Третий – Лионель Месси (50 миллионов).

При этом каждый из них может еще продлить истекающий контракт.

Шкриньяр в «Интере» с 2017 года.

Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что Месси уже договорился с «ПСЖ» о продлении контракта.

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