Опубликован топ-10 свободных агентов лета 2023 года

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр летом будет самым дорогим свободным агентом. Он стоит 60 миллионов евро.
Вторым в списке идет Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» (55 миллионов евро). Третий – Лионель Месси (50 миллионов).
При этом каждый из них может еще продлить истекающий контракт.
- Шкриньяр в «Интере» с 2017 года.
- Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
- Сообщалось, что Месси уже договорился с «ПСЖ» о продлении контракта.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official