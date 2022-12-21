Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола ЧМ-2022

ФИФА назвал девять претендентов на звание автора лучшего гола ЧМ-2022.
- Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный гол Аргентине);
- Ришарлисон (Бразилия, гол ножницами Сербии; мяч в ворота Южной Кореи);
- Коди Гакпо (Нидерланды, гол Эквадору);
- Энцо Фернандес (Аргентина, гол Мексике);
- Венсан Абубакар (Камерун, гол Сербии);
- Луис Чавес (Мексика, гол Саудовской Аравии со штрафного);
- Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше);
- Пак Сын-Хо (Южная Корея, гол Бразилии);
- Неймар (Бразилия, гол Хорватии).
Посмотреть все голы можно на сайте ФИФА.
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Источник: сайт ФИФА