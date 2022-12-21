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    Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола ЧМ-2022

    ФИФА назвал девять претендентов на звание автора лучшего гола ЧМ-2022.

    • Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный гол Аргентине);
    • Ришарлисон (Бразилия, гол ножницами Сербии; мяч в ворота Южной Кореи);
    • Коди Гакпо (Нидерланды, гол Эквадору);
    • Энцо Фернандес (Аргентина, гол Мексике);
    • Венсан Абубакар (Камерун, гол Сербии);
    • Луис Чавес (Мексика, гол Саудовской Аравии со штрафного);
    • Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше);
    • Пак Сын-Хо (Южная Корея, гол Бразилии);
    • Неймар (Бразилия, гол Хорватии).

    Посмотреть все голы можно на сайте ФИФА.

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    Источник: сайт ФИФА

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