Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола ЧМ-2022

ФИФА назвал девять претендентов на звание автора лучшего гола ЧМ-2022.

Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный гол Аргентине);

Ришарлисон (Бразилия, гол ножницами Сербии; мяч в ворота Южной Кореи);

Коди Гакпо (Нидерланды, гол Эквадору);

Энцо Фернандес (Аргентина, гол Мексике);

Венсан Абубакар (Камерун, гол Сербии);

Луис Чавес (Мексика, гол Саудовской Аравии со штрафного);

Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше);

Пак Сын-Хо (Южная Корея, гол Бразилии);

Неймар (Бразилия, гол Хорватии).

Посмотреть все голы можно на сайте ФИФА.

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