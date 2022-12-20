Месси и еще четыре игрока сборной Аргентины едва не упали с крыши автобуса на чемпионском параде

Футболисты сборной Аргентины едва не упали с крыши автобуса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе.
Лионель Месси, Родриго Де Пауль, Николас Отаменди, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, сидевшие на крыше автобуса, не заметили нависающий кабель.
Четыре футболиста в последний момент смогли пригнуться, а отвлекшийся на толпу фанатов Передес задел кабель. С его головы слетела кепка.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Аргентина впервые с 1986 года выиграла ЧМ.
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Источник: «Бомбардир»