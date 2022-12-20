«Такое увидеть живьем!». Баринов рассказал, как посетил финал ЧМ-2022

Полузащитник «Локомотива» Дмитрия Баринов рассказал, как посетил финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

— Какие впечатления от финала?

— Просто супер! Такое увидеть живьем! Только самые лучшие впечатления!

— Все в один голос говорят, что этот финал — лучший в истории мирового футбола. Согласен?

— Да, и главное, что я это видел своими глазами на стадионе. Рад, что удалось привезти на матч племянника.

— Такие финалы бывают раз в 100 лет?

— Хочется, чтобы каждый чемпионат мира так проходил. Самое интересное, что в финале чемпионата мира было шесть голов. Как и в России четыре года назад. Это было топово! Счастлив, что прилетел, увидел все живьем.

— Футболисты сборной Аргентины после награждения больше часа отмечали победу с болельщиками на стадионе. Их даже диктор несколько раз просил покинуть арену. Ты до последнего сидел на трибуне?

— Награждение не смотрел, потому что понимал: 90 тысяч человек на стадионе, выйти будет очень тяжело. Так что сразу после серии пенальти ушел, думая, как покинуть арену.

— Ты пел с аргентинцами их хит Muchachos про Месси и Марадону?

— Нет. Но когда пели они, у меня мурашки по всему телу бегали.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.

Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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