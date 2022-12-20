В Буэнос-Айресе начался чемпионский парад сборной Аргентины

Сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес из Катара, где проходил ЧМ-2022.
В столице Аргентины в 4 утра по местному времени начался чемпионский парад. Футболисты национальной команды на автобусе проезжают улицы Буэнос-Айреса с Кубком мира.
- Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
- У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
- Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.
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Источник: твиттер Invictos