Месси установил рекорд по числу лайков под постом в инстаграме* среди спортсменов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил рекордную поддержку в соцсетях после победы на ЧМ-2022.
Его пост, посвященный победе Аргентине на чемпионате мира-2022, собрал более 43 миллионов лайков. Это рекордное количество лайков в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) для спортсменов.
Месси обошел по этому показателю форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, чье совместное фото с Месси в рекламе Louis Vuitton набрало 41,9 миллиона лайков.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
- Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Источник: телеграм-канал Василия Конова