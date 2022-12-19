Месси установил рекорд по числу лайков под постом в инстаграме* среди спортсменов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил рекордную поддержку в соцсетях после победы на ЧМ-2022.

Его пост, посвященный победе Аргентине на чемпионате мира-2022, собрал более 43 миллионов лайков. Это рекордное количество лайков в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) для спортсменов.

Месси обошел по этому показателю форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, чье совместное фото с Месси в рекламе Louis Vuitton набрало 41,9 миллиона лайков.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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