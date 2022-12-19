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    Месси установил рекорд по числу лайков под постом в инстаграме* среди спортсменов

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил рекордную поддержку в соцсетях после победы на ЧМ-2022.

    Его пост, посвященный победе Аргентине на чемпионате мира-2022, собрал более 43 миллионов лайков. Это рекордное количество лайков в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) для спортсменов.

    Месси обошел по этому показателю форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, чье совместное фото с Месси в рекламе Louis Vuitton набрало 41,9 миллиона лайков.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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