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    Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal по итогам ЧМ-2022

    Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч»-2023 после завершения ЧМ-2022 в Катаре.

    В рейтинге лидирует нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший чемпионат мира со сборной Аргентины.

    Десятое место в рейтинге занимает экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. В топ-20 не попал обладатель «Золотого мяча»-2022 Карим Бензема.

    1. Лионель Месси («ПСЖ»)
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    4. Неймар («ПСЖ»)
    5. Роберт Левандовски («Барселона»)
    6. Винисиус («Реал»)
    7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
    8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
    9. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11333

      alex1951 18 минут назад

      Жаль,что ,,ЗМ,, только один(((

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