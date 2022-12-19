Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal по итогам ЧМ-2022

Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч»-2023 после завершения ЧМ-2022 в Катаре.

В рейтинге лидирует нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший чемпионат мира со сборной Аргентины.

Десятое место в рейтинге занимает экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. В топ-20 не попал обладатель «Золотого мяча»-2022 Карим Бензема.

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