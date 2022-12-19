Итоги сезона «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей

Привет. У нас завершился сезон «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. И мы подводим итоги, выделяя трех победителей:
1-е место занял r0ss1. Он получает майку любого клуба или сборной.
2-е место у пользователя с ником Ziklop. Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.
3-е место занял TaPaHTuHo. Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.
Другие итоги туров, за которые прогнозисты получат призы:
- Итоги первого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022;
- Итоги второго тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022;
- Итоги третьего тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022;
- Итоги четвертого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022;
- Итоги пятого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022;
- Итоги шестого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022;
- Итоги седьмого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022;
- Итоги восьмого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022.
В ближайшее время наша команда свяжется с победителями и призерами. Спасибо за вашу игру и следите за обновлениями «Конкурса прогнозов».
Источник: Бомбардир