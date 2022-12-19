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    Итоги сезона «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей

    Привет. У нас завершился сезон «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. И мы подводим итоги, выделяя трех победителей:

    1-е место занял r0ss1. Он получает майку любого клуба или сборной.

    2-е место у пользователя с ником Ziklop. Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.

    3-е место занял TaPaHTuHo. Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.

    Другие итоги туров, за которые прогнозисты получат призы:

    В ближайшее время наша команда свяжется с победителями и призерами. Спасибо за вашу игру и следите за обновлениями «Конкурса прогнозов».

    Источник: Бомбардир

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