Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Итоги сезона «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей

Итоги сезона «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей

19 декабря 2022, 15:36
2

Привет. У нас завершился сезон «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. И мы подводим итоги, выделяя трех победителей:

1-е место занял r0ss1. Он получает майку любого клуба или сборной.

2-е место у пользователя с ником Ziklop. Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.

3-е место занял TaPaHTuHo. Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.

Другие итоги туров, за которые прогнозисты получат призы:

В ближайшее время наша команда свяжется с победителями и призерами. Спасибо за вашу игру и следите за обновлениями «Конкурса прогнозов».

Источник: Бомбардир
Работа сайта
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1671457751
Эхх, начиналось так все хорошо, а итог. 60 место...
Ответить
zigbert
1671472108
Поздравляю победителя и призеров с замечательной победой!!!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:20
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
9
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
12
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
35
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Все новости
Все новости
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
17:00
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
35
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
5
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
14
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
1
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
13:45
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+