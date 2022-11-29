Итоги четвертого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей

Привет. У нас завершился четвертый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. И мы подводим итоги, выделяя трех победителей.

1-е место занял Fju-2. Он получает майку любого клуба или сборной на выбор.

2-е место у пользователя с ником aubergine Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.

3-е место занял Артем Губарь. Он получает месячную подписку на «Матч Премьер».

Поздравляем всех победителей. После завершения турнира команда «Бомбардира» напишет вам письмо на почты, на которые были зарегистрированы ваши аккаунты для уточнения данных. Всем остальным – спасибо за участие и просьба не расстраиваться. Впереди еще много туров «Конкурса прогнозов» и много возможностей взять призы.

Для дальнейшего участия в «Конкурсе прогнозов» нужно просто перейти по ссылке.

Желаем вам удачи!