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    Итоги первого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей

    Привет. У нас завершился первый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. И мы подводим итоги, выделяя трех победителей.

    1-е место занял GreXX. Он получает майку любого клуба или сборной на выбор.

    2-е место у пользователя с ником Mr. Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.

    3-е место занял portero. Он получает месячную подписку на «Матч Премьер».

    Поздравляем всех победителей. В ближайшее время команда «Бомбардира» напишет вам письмо на почты, на которые были зарегистрированы ваши аккаунты для уточнения данных. Всем остальным – спасибо за участие и просьба не расстраиваться. Впереди еще много туров «Конкурса прогнозов» и много возможностей взять призы.

    Для дальнейшего участия в «Конкурсе прогнозов» нужно просто перейти по ссылке.

    Желаем вам удачи!

    Источник: Бомбардир

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