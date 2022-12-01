Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Итоги пятого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей

    Привет. У нас завершился четвертый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. И мы подводим итоги, выделяя трех победителей.

    1-е место занял Stavkomat83. Он получает майку любого клуба или сборной на выбор.

    2-е место у пользователя с ником Теркчанин Он получает сертификат Ozon на 1000 рублей.

    3-е место занял SpartakMoskwa. Он получает месячную подписку на «Матч Премьер».

    Поздравляем всех победителей. После завершения турнира команда «Бомбардира» напишет вам письмо на почты, на которые были зарегистрированы ваши аккаунты для уточнения данных. Всем остальным – спасибо за участие и просьба не расстраиваться. Впереди еще много туров «Конкурса прогнозов» и много возможностей взять призы.

    Для дальнейшего участия в «Конкурсе прогнозов» нужно просто перейти по ссылке.

    Желаем вам удачи!

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +295

      Теркчанин 29 минут назад

      Куда и кому обратиться за сертификатом Ozon на 1000 рублей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +176

      Илья Егоров > Теркчанин 21 минуту назад

      Добрый день. После завершения ЧМ-2022 команда «Бомбардира» напишет вам письмо на почту, на которую был зарегистрирован ваш аккаунт, для уточнения данных.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11