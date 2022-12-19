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    Президент Франции Макрон прокомментировал поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022

    Президент Франции Эммануэль Макрон поделился впечатлениями после финального матча ЧМ-2022.

    • Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Французы отыгрались, уступая 0:2 к 80-й минуте.

    «К концу первого тайма мы сильно отставали, но с огромным трудом сумели отыграться. Мбаппе сделал что-то невероятное, хотя это заслуга всей команды. К нам вернулась страсть, и я безгранично верил в сборную.

    Мбаппе – прекрасный футболист, но ему всего 24 года. Я ему напомнил об этом. Он стал лучшим бомбардиром этого ЧМ и дошел до финала, а прошлый турнир выиграл.

    Мне было так же грустно, как и ему. Я сказал, что горжусь им, что в конечном счете мы лишь проиграли футбольный матч. Таков спорт», – сказал Макрон.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: RMC Sport

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