Льорис сравнил финал ЧМ-2022 с боксерским поединком

Капитан сборной Франции Уго Льорис подвел итоги проигранного финала ЧМ-2022 против Франции.

«Это трагедия. Мы провалили первый тайм, допустили много технических ошибок. Логически все шло к победе соперника.

Но в середине второго тайма мы почувствовали прилив гордости и благодаря таланту Мбаппе смогли отыграться.

Это было похоже на боксерский поединок, удар за ударом», – сказал вратарь «Тоттенхэма».

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Французы отыгрались, уступая 0:2 к 80-й минуте.

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