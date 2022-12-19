Льорис сравнил финал ЧМ-2022 с боксерским поединком

Капитан сборной Франции Уго Льорис подвел итоги проигранного финала ЧМ-2022 против Франции.
«Это трагедия. Мы провалили первый тайм, допустили много технических ошибок. Логически все шло к победе соперника.
Но в середине второго тайма мы почувствовали прилив гордости и благодаря таланту Мбаппе смогли отыграться.
Это было похоже на боксерский поединок, удар за ударом», – сказал вратарь «Тоттенхэма».
- Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Французы отыгрались, уступая 0:2 к 80-й минуте.
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Источник: RMC Sport