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    Депутат Госдумы и экс-боксер Пирог задержан полицией во время просмотра финала ЧМ-2022

    Дмитрий Пирог, депутат Госдумы и бывший российский боксер, задержан полицией в петербургском аэропорту «Пулково», когда смотрел финал чемпионата мира-2022.

    «Пирог сидел в одном из местных ресторанов и смотрел со своими друзьями финал чемпионата мира по футболу в ожидании самолeта. До вылета времени оставалось все меньше, и Дмитрий попросил счeт. Однако, когда оказалось, что компания нагуляла на 20000 рублей, Пирог платить отказался.

    Сотрудники бара вызвали на подмогу полицейских. Слово за слово, и Дмитрий переборщил с выражениями, после чего был задержан и доставлен в местный отдел полиции», – написал источник.

    • 42-летний Пирог входит в Госдуму с 2017 года.
    • Депутат входит в Высший совет партии «Единая Россия».
    • Пирог – чемпион мира по версии WBO в среднем весе в 2010—2012 годах

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    Источник: телеграм-канал Baza

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