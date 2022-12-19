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    Глушаков – Месси: «Надеюсь, ты хранишь мою футболку»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

    «Был Пеле, был Диего Марадона, а теперь будет Лионель Месси! На долгие годы!

    P.S. Надеюсь, что ты хранишь мою футболку», – написал Глушаков.

    • Игроки обменялись майками во время товарищеского матча России и Аргентины в 2018 году.
    • Аргентина взяла титул ЧМ впервые с 1986 года.
    • Месси – лучший игрок ЧМ-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14141

      playsh 17 минут назад

      Дениска,твою майку детишки Месси уже разодрали,но это тоже твоё счастье.

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