Глушаков – Месси: «Надеюсь, ты хранишь мою футболку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

«Был Пеле, был Диего Марадона, а теперь будет Лионель Месси! На долгие годы!

P.S. Надеюсь, что ты хранишь мою футболку», – написал Глушаков.

Игроки обменялись майками во время товарищеского матча России и Аргентины в 2018 году.

Аргентина взяла титул ЧМ впервые с 1986 года.

Месси – лучший игрок ЧМ-2022.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей