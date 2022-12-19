Глушаков – Месси: «Надеюсь, ты хранишь мою футболку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.
«Был Пеле, был Диего Марадона, а теперь будет Лионель Месси! На долгие годы!
P.S. Надеюсь, что ты хранишь мою футболку», – написал Глушаков.
- Игроки обменялись майками во время товарищеского матча России и Аргентины в 2018 году.
- Аргентина взяла титул ЧМ впервые с 1986 года.
- Месси – лучший игрок ЧМ-2022.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Источник: «Бомбардир»