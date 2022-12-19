«Самый трагический финал в истории». Байдачный – о матче Аргентина – Франция

Бывший нападающий сборной СССР и московского «Динамо» Анатолий Байдачный поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Это, наверное, самый трагический финал в истории. Такое нервное испытание для зрителей! До 80-й минуты полностью доминировала Аргентина. Там уже были такие моменты, когда французы на пять метров отдавали мимо передачи друг другу, фактически команда была разваленная. И тут происходит пенальти, и на поле все моментально меняется. До этого момента Килиан Мбаппе закрыли, он ничего не сделал, а тут у него появляется шанс, пространство, и все переворачивается.

Мне кажется, что аргентинцы затратили намного больше сил, потому что они постоянно прессинговали. И у меня сложилось впечатление, что французы их сломают», – сказал Байдачный.

Аргентина победила по пенальти в финале Францию.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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