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  • Главная заслуга ЧМ-2022 – он открыл нам Месси с абсолютно новой стороны

Главная заслуга ЧМ-2022 – он открыл нам Месси с абсолютно новой стороны

19 декабря 2022, 11:32
39

Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Лионель Месси прошел футбол.

В каком-то смысле это было очень ожидаемое событие. Месси всю жизнь показывал нам нереальную компьютезированность и максимальную заряженность. Благодаря золотому блеску рядом с тысячами рекордов и десятками трофеев в голове миллиардов прочно засела мысль: в копилке Лео Месси точно должен оказаться кубок мира.

И он оказался. В 35 с лишним лет Месси снова быстрее, острее и изобретательнее всех. Все это так машинально и логично, что даже вербальное равенство с Диего Марадоной воспринимается абсолютно буднично. Для Месси это первая победа на ЧМ и, возможно, самая важная в карьере, которая делает его величайшим игроком. Эффект и планка достигнуты. Но есть один важный нюанс, который сильно отличает эту победу Месси от остальных.

Эмоции.

Когда Гари Медель бодал Месси на Копе и случайно сам заработал для него красную – Месси просто грустил и возмущался за пределами поля. Но ничего особенного не было. Когда «Бавария» уничтожала «Барселону» 8:2, Месси просто устало смотрел то на табло, то в газон. Но ничего особенного не было. Когда Месси вместе с «ПСЖ» вылетали в прошлом сезоне из ЛЧ все просто грустили на камеру. Но ничего особенного не было. Короче, мы так привыкли, что Месси – абсолютный робот, что за много лет даже не подозревали, что он может быть другим.

А он на самом деле другой. Обычный и эмоциональный – как и все, только лучший футболист мира. И в этом мы убедились только сейчас. Вспомните:

1. Как Месси баттлился с Вудом Вегорстом после матча Аргентины и Голландии: «Че смотришь, придурок? Иди отсюда». Фраза моментально стала мемом, а кто-то в Аргентине уже продает мерч с ней.

2. Как закрывал Лаутаро в моменты, когда свист фанатов за провалы накрывал сильнее всех.

3. Как отчаянно утверждал, что не нужно смотреть на судей – вся проблема только в игре аргентинцев. Когда вся страна считала судей главными убийцами сборной.

4. Как заряжал команду. Леандро Паредес даже рассказывал: «Я знаю, что значит играть рядом с Лео. Но такого разряда, как на этом ЧМ, я не получал от него нигде».

5. Как смущался, когда эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани положил ему на плечи национальную накидку страны бишт.

6. Как виcел на воротах во время празднования – зацепился за перекладину после того, как его друг Серхио Агуэро прокатил у себя на плечах.

Своими победами Месси уже много лет так тщательно выстраивал в себе образ чемпиона, что мы забыли, что он тоже человек. Катарский чемпионат мира нам это вовремя и очень ярко напомнил.

И вот это главное.

Все остальное – лишь наследие Лео, появившееся в результате сложения тяжелейшей работы и невероятного таланта.

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, dpa, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Весь мир Аргентина Франция Месси Лионель
Комментарии (39)
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Вомбат
1671397239
Если автор считает что Месси только на этом ЧМ раскрыл свою эмоциональность, значит автор проспал последние лет 15. Месси не один раз рыдал и на поле и после матчей. Месси хамил, радовался и разливался в комплиментах, и это всегда было на волне эмоций.
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Tempos
1671397689
Злой гений....оставил хейтеров с носом...как же они теперь будут дальше существовать???
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GoLenaStop
1671402517
- Месси лучше чем Мбаппе! - Чем лучше? - Чем Мбаппе! ХА!
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АртурZaСМ
1671424182
Гонсало Игуаин мы тебя всё равно узнали давай уже снимай маску Лаутаро Мартинеса. Ожидал предвзятого судейства от поляка однако он не подкачал. Поставил не 100%ный пеналь в ворота Франции, однако поставил абсолютно идентичный в ворота Аргентины, важно , что судья не испортил матч. Я просто в экстазе от победы любимой команды за которую болею с 1994 года. Это лучший финал, не скажу , что за всю историю, по скольку не видел все финалы, но начиная с 1994 года это однозначно лучший финал с большим отрывом. И не потому что любимая команда выиграла, а по накалу страстей, по противостоянию лучших бомбардиров турнира и лучших игроков современности...
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АртурZaСМ
1671426569
Как для давнего болельщика Аргентины, статус фаворита ,данный Аргентине перед турниром, мне казался большим авансом. Многие букмекеры называли именно Аргентину главным фаворитом, даже на фоне грозных бразильцев и французов. Букмекеры ё.п.та кто вы???
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mihail200606
1671432563
С не самым крутым по именам составом они все таки выиграли чемпионат. Раньше , когда у них бывало по 2 равноценных почти состава,каждый который мог играть в финале ЧМ,они пролетали.. парадокс
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SLADE2019
1671432666
Статья написана на эмоциях. Это явно просматривается, что автор просто упивается титулом Месси. Ничего нового в плане Месси этот чемпионат конечно же не принес. Фантазер автор.
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Sviro
1671433907
Серебро для африканской команды - очень даже хорошо. Спасибо Аргентине за праздник
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ААМ
1671450019
Месси всегда играл на команду и был лидером, но не все это понимали.
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zabor4ik
1671465952
Ничего нового лично я в Месси не увидел. Увидел только что дефирамбы ему начали петь еще до ЧМ, уже заочно ЗМ вручили ну и всем миром пытаются слепить из него нового Марадонну.....
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