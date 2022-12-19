Главная заслуга ЧМ-2022 – он открыл нам Месси с абсолютно новой стороны

Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Лионель Месси прошел футбол.

В каком-то смысле это было очень ожидаемое событие. Месси всю жизнь показывал нам нереальную компьютезированность и максимальную заряженность. Благодаря золотому блеску рядом с тысячами рекордов и десятками трофеев в голове миллиардов прочно засела мысль: в копилке Лео Месси точно должен оказаться кубок мира.

И он оказался. В 35 с лишним лет Месси снова быстрее, острее и изобретательнее всех. Все это так машинально и логично, что даже вербальное равенство с Диего Марадоной воспринимается абсолютно буднично. Для Месси это первая победа на ЧМ и, возможно, самая важная в карьере, которая делает его величайшим игроком. Эффект и планка достигнуты. Но есть один важный нюанс, который сильно отличает эту победу Месси от остальных.

Эмоции.

Когда Гари Медель бодал Месси на Копе и случайно сам заработал для него красную – Месси просто грустил и возмущался за пределами поля. Но ничего особенного не было. Когда «Бавария» уничтожала «Барселону» 8:2, Месси просто устало смотрел то на табло, то в газон. Но ничего особенного не было. Когда Месси вместе с «ПСЖ» вылетали в прошлом сезоне из ЛЧ все просто грустили на камеру. Но ничего особенного не было. Короче, мы так привыкли, что Месси – абсолютный робот, что за много лет даже не подозревали, что он может быть другим.

А он на самом деле другой. Обычный и эмоциональный – как и все, только лучший футболист мира. И в этом мы убедились только сейчас. Вспомните:

1. Как Месси баттлился с Вудом Вегорстом после матча Аргентины и Голландии: «Че смотришь, придурок? Иди отсюда». Фраза моментально стала мемом, а кто-то в Аргентине уже продает мерч с ней.

2. Как закрывал Лаутаро в моменты, когда свист фанатов за провалы накрывал сильнее всех.

3. Как отчаянно утверждал, что не нужно смотреть на судей – вся проблема только в игре аргентинцев. Когда вся страна считала судей главными убийцами сборной.

4. Как заряжал команду. Леандро Паредес даже рассказывал: «Я знаю, что значит играть рядом с Лео. Но такого разряда, как на этом ЧМ, я не получал от него нигде».

5. Как смущался, когда эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани положил ему на плечи национальную накидку страны бишт.

6. Как виcел на воротах во время празднования – зацепился за перекладину после того, как его друг Серхио Агуэро прокатил у себя на плечах.

Своими победами Месси уже много лет так тщательно выстраивал в себе образ чемпиона, что мы забыли, что он тоже человек. Катарский чемпионат мира нам это вовремя и очень ярко напомнил.

И вот это главное.

Все остальное – лишь наследие Лео, появившееся в результате сложения тяжелейшей работы и невероятного таланта.

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, dpa, www.imago-images.de/Global Look Press