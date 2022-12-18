«Этот матч никогда не забудется. Величайшая игра». Мостовой – о финале ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.
«Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда. Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира – это просто фантастика», – сказал Мостовой.
- Аргентина победила в серии пенальти.
- Команда взяла турнир впервые с 1986 года.
- Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
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Источник: «Чемпионат»