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    «Этот матч никогда не забудется. Величайшая игра». Мостовой – о финале ЧМ-2022

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда. Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика», – сказал Мостовой.

    • Аргентина победила в серии пенальти.
    • Команда взяла турнир впервые с 1986 года.
    • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: «Чемпионат»

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