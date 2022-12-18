Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси – лучший игрок ЧМ-2022, Эмилиано Мартинес – лучший вратарь

    В Катаре завершился чемпионат мира-2022. Победителем стала сборная Аргентины.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Месси отпраздновал трофей ЧМ-2022 с мамой и детьми
    «Новый король футбола». Кокорин опубликовал совместное фото с Месси 3
    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11