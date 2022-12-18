В Катаре завершился чемпионат мира-2022. Победителем стала сборная Аргентины.
- Лучшим игроком турнира признан капитан аргентинцев Лионель Месси.
- Лучший вратарь – Эмилиано Мартинес (Аргентина).
- Лучший молодой игрок – Энцо Фернандес (Аргентина).
- Лучший бомбардир – Килиан Мбаппе (9 голов, Франция).
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Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»