Футбольный агент Дмитрий Селюк, живущий в Барселоне, хочет, чтобы финал чемпионата мира-2022 остался за Аргентиной. Соперник – Франция.

«Победа аргентинцев – это было бы красивое завершение прекрасной футбольной сказки про мальчика Лео, который 11-летним пришел в «Барселону».

За эти годы Лионель Месси выиграл все что можно, семь раз стал обладателем «Золотого мяча». И в его королевской коллекции не хватает самого главного бриллианта – Кубка мира. Чтобы самым великим футболистом в истории, Лионелю нужен этот кубок», – сказал Селюк.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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