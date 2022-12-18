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    «У сказки про 11-летнего мальчика Лео должен быть красивый конец». Селюк – о финале ЧМ-2022

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, живущий в Барселоне, хочет, чтобы финал чемпионата мира-2022 остался за Аргентиной. Соперник – Франция.

    «Победа аргентинцев – это было бы красивое завершение прекрасной футбольной сказки про мальчика Лео, который 11-летним пришел в «Барселону».

    За эти годы Лионель Месси выиграл все что можно, семь раз стал обладателем «Золотого мяча». И в его королевской коллекции не хватает самого главного бриллианта – Кубка мира. Чтобы самым великим футболистом в истории, Лионелю нужен этот кубок», – сказал Селюк.

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    Источник: «Советский спорт»

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