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  • Комментатор Журавель рассказал, как в Катаре убегал от полиции

Комментатор Журавель рассказал, как в Катаре убегал от полиции

18 декабря 2022, 12:13
4

Тимур Журавель, комментатор «Матч ТВ», рассказал, как ему в Катаре во время чемпионата мира-2022 пришлось убегать от полиции.

  • Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Однажды я приехал на стадион «Аль-Бейт», самую дальнюю от Дохи арену. Я приехал туда то ли во второй, то ли в третий раз, опаздывая на матч сборных Англии и США. Мне пришлось идти от трассы примерно 1,5 километра до входа на стадион. В какой-то момент я срезал угол, который знал, что могу срезать. Однако полицейский мне сказал: «Нет, вам надо обойти вот так». А это еще где-то дополнительный километр. Я ответил: «Чувак, спокойно. Я тут уже ходил, здесь никого нет, я никому не помешаю, поэтому я сейчас пойду напрямик». Он начал меня хватать и пытаться пустить меня по дальнему кругу. В итоге я от него убежал.

Полицейский сначала побежал за мной, попытался меня догнать, однако потом просто махнул на это дело рукой. А я сэкономил, наверное, десять минут драгоценного времени. Все-таки это был интересный матч, а я и так на него опаздывал», – сказал Журавель.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1671360557
Хорошо, что полицейский попался добрый, не пальнул вдогонку, вернулся бы Журавель на срач-тв в дырявых штанах)
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Argon
1671361277
Вот это новость! Прямо зачитался. ... Он начал меня хватать и пытаться пустить меня по дальнему кругу. ))) Где-нибудь в Голландии точно по кругу бы пустили.
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Иван Петров 1986
1671370285
Вот придурок. Зачем его туда направили?
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Красногвардейчик
1671371754
Алкоголем от него пахло))) вот это больше похоже на правду))
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