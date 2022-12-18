Комментатор Журавель рассказал, как в Катаре убегал от полиции

Тимур Журавель, комментатор «Матч ТВ», рассказал, как ему в Катаре во время чемпионата мира-2022 пришлось убегать от полиции.

Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Однажды я приехал на стадион «Аль-Бейт», самую дальнюю от Дохи арену. Я приехал туда то ли во второй, то ли в третий раз, опаздывая на матч сборных Англии и США. Мне пришлось идти от трассы примерно 1,5 километра до входа на стадион. В какой-то момент я срезал угол, который знал, что могу срезать. Однако полицейский мне сказал: «Нет, вам надо обойти вот так». А это еще где-то дополнительный километр. Я ответил: «Чувак, спокойно. Я тут уже ходил, здесь никого нет, я никому не помешаю, поэтому я сейчас пойду напрямик». Он начал меня хватать и пытаться пустить меня по дальнему кругу. В итоге я от него убежал.

Полицейский сначала побежал за мной, попытался меня догнать, однако потом просто махнул на это дело рукой. А я сэкономил, наверное, десять минут драгоценного времени. Все-таки это был интересный матч, а я и так на него опаздывал», – сказал Журавель.

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