Детский хор Буэнос-Айреса записал видео в поддержку сборной Аргентины

Детский хор оперного театра «Колон» (Буэнос-Айрес) записал видео в поддержку сборной Аргентины перед финалом чемпионата мира-2022 против Франции.

На стадионе будет порядка 50 тысяч фанатов Аргентины.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало – в 18:00 по Москве.

Франция может выиграть 2-й ЧМ подряд.

Аргентина не брала чемпионат мира с 1986 года.

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