Только одна сборная чаще Хорватии становилась бронзовым призером ЧМ

Хорватия победила Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира-2022.

Хорваты во второй раз в истории стали бронзовыми призерами ЧМ. Первый был в 1998 году.

Чаще них это удавалось только сборной Германии – четыре раза.

Также по два раза брали бронзу Бразилия (1938, 1978), Франция (1958, 1986), Польша (1974, 1982) и Швеция (1950, 1994).

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