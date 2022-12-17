Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Не хочу делать выбор в пользу кого-то. Я просто хочу увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол.

Уверен, нас ждет отличный футбол, так что посмотрим», – заявил Джеймс.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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