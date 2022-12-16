ФИФА объявила место проведения клубного чемпионата мира-2022

Клубный чемпионат мира-2022 пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года в Марокко.

Турнир состоится позже, чем было запланировано первоначально из-за наложения на ЧМ-2022 в Катаре. На КЧМ сыграют лучшие клубы шести континентальных конфедераций, а также чемпион Марокко.

Уже известны пять участников турнира: «Реал», «Фламенго», «Сиэтл Саундерс», «Видад Касабланка» и «Окленд Сити».

С 2025 года на КЧМ будет участвовать 32 команды.

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