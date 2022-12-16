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    ФИФА объявила место проведения клубного чемпионата мира-2022

    Клубный чемпионат мира-2022 пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года в Марокко.

    Турнир состоится позже, чем было запланировано первоначально из-за наложения на ЧМ-2022 в Катаре. На КЧМ сыграют лучшие клубы шести континентальных конфедераций, а также чемпион Марокко.

    Уже известны пять участников турнира: «Реал», «Фламенго», «Сиэтл Саундерс», «Видад Касабланка» и «Окленд Сити».

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +827

      Спартач80 52 минуты назад

      Ну логично,в Марокко сейчас всплеск интереса к футболу.

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