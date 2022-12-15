«Это первенство бани? Что за цирк?». Четверик раскритиковал работу женщин-судей на ЧМ-2022

Основатель ФК «КАМАЗ» Валерий Четверик считает, что женщины-арбитры не должны были судить матчи ЧМ-2022.

«Судьи неважно работали на этом чемпионате. Взять ту же девочку Стефани Фраппар, которая судила в матче Германии и Коста-Рики. Тогда матч судить вышла полностью женская бригада и провалили его.

Это что, первенство бани, что ли? Там ушeл мяч за лицевую линию на три метра, а боковая помощница не подсказала. Ну как девочка угонится за тем же Роналду? Он уже сел, с ложкой кушает, а она всe бежит до лицевой линии. Ну что за цирк?» – сказал Четверик.

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