Федун назвал лучшего игрока матча Франция – Марокко

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим футболистом полуфинальной игры ЧМ-2022 против Марокко.

– Мне матч понравился. Болел за Францию.

– Как вам Килиан Мбаппе, сделавший второй гол?

– Как по мне, лучший игрок матча – Антуан Гризманн. Посмотрите, какой объем работы он сделал.

Хоть он и атакующий игрок, тем не менее выполняет колоссальный объем работы.

Франция победила Марокко – 2:0.

ФИФА также признала Гризманна лучшим игроком матча.

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