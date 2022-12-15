Федун назвал лучшего игрока матча Франция – Марокко

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим футболистом полуфинальной игры ЧМ-2022 против Марокко.
– Мне матч понравился. Болел за Францию.
– Как вам Килиан Мбаппе, сделавший второй гол?
– Как по мне, лучший игрок матча – Антуан Гризманн. Посмотрите, какой объем работы он сделал.
Хоть он и атакующий игрок, тем не менее выполняет колоссальный объем работы.
- Франция победила Марокко – 2:0.
- ФИФА также признала Гризманна лучшим игроком матча.
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Источник: «Матч ТВ»