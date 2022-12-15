Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федун назвал лучшего игрока матча Франция – Марокко

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим футболистом полуфинальной игры ЧМ-2022 против Марокко.

    – Мне матч понравился. Болел за Францию.

    – Как вам Килиан Мбаппе, сделавший второй гол?

    – Как по мне, лучший игрок матча – Антуан Гризманн. Посмотрите, какой объем работы он сделал.

    Хоть он и атакующий игрок, тем не менее выполняет колоссальный объем работы.

    • Франция победила Марокко – 2:0.
    • ФИФА также признала Гризманна лучшим игроком матча.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мбаппе обратился к Хакими после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022
    В Париже задержали 40 вооруженных ультраправых. Они хотели подраться с фанатами, празднующими выход Франции в финал ЧМ-2022
    Прекрасная жена вратаря Марокко, который затащил сборную в полуфинал ЧМ-2022 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14060

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Лучший игрок - Чуамени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18454

      Cleaner 26 минут назад

      Федун разбирается в футболе??? РЖУ ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11