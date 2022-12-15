В Бразилии не отказались от идеи назначить Анчелотти главным тренером сборной

Бразильская конфедерация футбола (CBF) сохраняет интерес к приглашению главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
Если итальянец согласится возглавить сборную, то CBF готова ждать до июня 2023 года.
63-летний специалист пока не получал от бразильцев конкретных предложений, но консультации о возможном сотрудничестве уже ведутся.
- Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
- После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
- Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.
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Источник: Gazeta Esportiva