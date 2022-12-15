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    В Бразилии не отказались от идеи назначить Анчелотти главным тренером сборной

    Бразильская конфедерация футбола (CBF) сохраняет интерес к приглашению главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

    Если итальянец согласится возглавить сборную, то CBF готова ждать до июня 2023 года.

    63-летний специалист пока не получал от бразильцев конкретных предложений, но консультации о возможном сотрудничестве уже ведутся.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
    • После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
    • Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: Gazeta Esportiva

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