В Бразилии не отказались от идеи назначить Анчелотти главным тренером сборной

Бразильская конфедерация футбола (CBF) сохраняет интерес к приглашению главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Если итальянец согласится возглавить сборную, то CBF готова ждать до июня 2023 года.

63-летний специалист пока не получал от бразильцев конкретных предложений, но консультации о возможном сотрудничестве уже ведутся.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.

После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.

Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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