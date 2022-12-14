Льорис повторил рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Франции Уго Льорис достиг отметки в 19 матчей на чемпионате мира. Это рекорд среди его амплуа. Столько же у Мануэля Нойера из Германии.
Льорис превзошел Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, у которых по 18 игр на чемпионатах мира.
- В 2018 году Франция с Льорисом выиграла ЧМ.
- Рекордной для Льориса стала игра 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко.
- Льорис выступает за «Тоттенхэм».
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Источник: «Чемпионат»