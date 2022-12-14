Льорис повторил рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Франции Уго Льорис достиг отметки в 19 матчей на чемпионате мира. Это рекорд среди его амплуа. Столько же у Мануэля Нойера из Германии.

Льорис превзошел Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, у которых по 18 игр на чемпионатах мира.

В 2018 году Франция с Льорисом выиграла ЧМ.

Рекордной для Льориса стала игра 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко.

Льорис выступает за «Тоттенхэм».

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира