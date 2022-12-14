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    Стала известна причина смерти американского журналиста Уола на ЧМ-2022

    Стало известно, почему американский журналист Грант Уол умер на ЧМ-2022.

    Вскрытие, проведенное после возвращения тела умершего в Нью-Йорк, показало, что журналист скончался от разрыва аневризмы аорты.

    • Уолу стало плохо во время матча Нидерланды – Аргентина в пятницу вечером.
    • 48-летнего американца доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
    • Его брат считает смерть Гранта неслучайной.
    • За несколько часов до смерти журналист опубликовал статью с критикой организаторов ЧМ-2022.

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    Источник: CBS News

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