Порноактриса Ева Эльфи сделала выбор между Роналду и Месси

Российская порноактриса Ева Эльфи ответила, кому она отдает предпочтение – Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

«Кто круче – Месси или Роналду? Месси. Он не такой пафосный, как Роналду, а добряк.

Мне кажется, мужчина не должен любить себя так, как любит себя Роналду», – сказала Эльфи.

Месси со сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2022.

За трофей они поборются с Францией или Марокко.

Роналду со сборной Португалии вылетел на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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