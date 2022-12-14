Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Порноактриса Ева Эльфи сделала выбор между Роналду и Месси

    Российская порноактриса Ева Эльфи ответила, кому она отдает предпочтение – Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

    «Кто круче – Месси или Роналду? Месси. Он не такой пафосный, как Роналду, а добряк.

    Мне кажется, мужчина не должен любить себя так, как любит себя Роналду», – сказала Эльфи.

    • Месси со сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2022.
    • За трофей они поборются с Францией или Марокко.
    • Роналду со сборной Португалии вылетел на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Тренер Хорватии Далич прервал интервью Месси после полуфинала ЧМ-2022
    Месси повторил рекорд Снейдера на ЧМ 1
    Месси прокомментировал работу тренерского штаба сборной Аргентины на ЧМ-2022
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +397

      orlovcar 51 минуту назад

      вскоре бомбардир превратится в порносайт судя по всему

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11