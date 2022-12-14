Порноактриса Ева Эльфи сделала выбор между Роналду и Месси

Российская порноактриса Ева Эльфи ответила, кому она отдает предпочтение – Лионелю Месси или Криштиану Роналду.
«Кто круче – Месси или Роналду? Месси. Он не такой пафосный, как Роналду, а добряк.
Мне кажется, мужчина не должен любить себя так, как любит себя Роналду», – сказала Эльфи.
- Месси со сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2022.
- За трофей они поборются с Францией или Марокко.
- Роналду со сборной Португалии вылетел на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).
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Источник: «Матч ТВ»