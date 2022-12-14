Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Аргентина впервые с 2014 года вышла в финал чемпионата мира. Тогда проиграли Германии

    Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022.

    Аргентинцы впервые с 2014 года вышли в финал чемпионата мира. На турнире в Бразилии они уступили в финале сборной Германии в дополнительное время.

    • Аргентина сыграет в финале с победителем пары Франция – Марокко.
    • Финал состоится 18 декабря в 18:00 мск.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Месси: «Мы знали, что Аргентина не главный фаворит ЧМ-2022, но не собирались никому уступать»
    Месси показал фото из победной раздевалки сборной Аргентины
    «Вперед, Аргентина, ***!». Месси эмоционально отреагировал на выход в финал ЧМ-2022
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      owereesuro 4 минуты назад

      Новогодняя Pаcпpодажa. Куртки для мужчин и женщин за 1499 руб.------->> https://l8.nu/a95V

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4971

      ААМ 1 час назад

      Ждём финал Аргентина - Франция

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11