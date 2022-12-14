Аргентина впервые с 2014 года вышла в финал чемпионата мира. Тогда проиграли Германии

Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022.
Аргентинцы впервые с 2014 года вышли в финал чемпионата мира. На турнире в Бразилии они уступили в финале сборной Германии в дополнительное время.
- Аргентина сыграет в финале с победителем пары Франция – Марокко.
- Финал состоится 18 декабря в 18:00 мск.
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Источник: «Бомбардир»