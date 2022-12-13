Глушаков в форме «Спартака» сфотографировался с женой, детьми и трофеями

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил новое фото в своем телеграм-канале.
На снимке 35-летний футболист в форме «Спартака» вместе с женой Ксенией Коваленко и тремя дочерьми.
Супруга Глушакова и их общая дочь одеты в форму ЦСКА, старшие дочери хавбека – в форму «Спартака».
Рядом с Глушаковым стоит чемпионский трофей РПЛ, выигранный в 2017 году. Рядом с Коваленко – трофей женского Кубка России, выигранный в ноябре 2022-го.
«Красно-белые, красно-синие, а за кого болеешь ты? p.s. моя главная победа на фото», – написал Денис.
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Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова