«Ман Сити» предложил 110 миллионов за защитника «Лейпцига». С ним уже пообщался Гвардиола

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.
По информации Foot Mercato, английский клуб сделал предложение о покупке футболиста за 110 миллионов евро с учетом бонусов. Немецкий клуб также может получить 20% от перепродажи футболиста.
Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом о возможном переходе.
- 20-летний игрок стоит 60 миллионов евро.
- Гвардиол провел 5 полных матчей на чемпионате мира-2022.
- В сезоне Бундеслиги у Гвардиола 12 матчей.
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Источник: Foot Mercato