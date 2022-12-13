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    «Ман Сити» предложил 110 миллионов за защитника «Лейпцига». С ним уже пообщался Гвардиола

    «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

    По информации Foot Mercato, английский клуб сделал предложение о покупке футболиста за 110 миллионов евро с учетом бонусов. Немецкий клуб также может получить 20% от перепродажи футболиста.

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом о возможном переходе.

    • 20-летний игрок стоит 60 миллионов евро.
    • Гвардиол провел 5 полных матчей на чемпионате мира-2022.
    • В сезоне Бундеслиги у Гвардиола 12 матчей.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1629

      Benifacto 54 минуты назад

      ну и ценник за ноу нейма

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