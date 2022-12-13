«Матч ТВ» назначил комментаторов на матчи 1/2 финала, матча за третье место и финала ЧМ-2022

13 декабря, 22:00 Аргентина – Хорватия: Роман Трушечкин

14 декабря, 22:00 Франция – Марокко: Дмитрий Шнякин

17 декабря, 18:00 матч за третье место: Тимур Журавель

18 декабря, 18:00 финал: Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин.

«Матч ТВ» эксклюзивно показывает в России чемпионат мира.

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Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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