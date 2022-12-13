Энрике прокомментировал свое будущее после ухода из сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о планах по продолжению карьеры.

«Со мной впервые не продлили контракт. Это оптимальный вариант. Если в тебя больше не верят, не считают тебя подходящим для этой работы, то я с радостью двигаюсь дальше.

Теперь я могу выбирать. Я вижу себя тренером в клубе. Но, вероятно, я возьму паузу до следующего сезона», – заявил Энрике.

Испания вышла со 2-го места в группе ЧМ-2022 с Японией, Германией и Коста-Рикой.

В 1/8 финала они проиграли Марокко в серии пенальти.

Сообщалось об интересе к Энрике со стороны «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

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