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    Энрике прокомментировал свое будущее после ухода из сборной Испании

    Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о планах по продолжению карьеры.

    «Со мной впервые не продлили контракт. Это оптимальный вариант. Если в тебя больше не верят, не считают тебя подходящим для этой работы, то я с радостью двигаюсь дальше.

    Теперь я могу выбирать. Я вижу себя тренером в клубе. Но, вероятно, я возьму паузу до следующего сезона», – заявил Энрике.

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    Источник: Marca

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