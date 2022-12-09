Два топ-клуба Европы заинтересованы в приглашении Энрике

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в АПЛ или Примере.

В приглашении 52-летнего специалиста заинтересованы «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Вероятно, клубы будут готовы сделать ему предложение не раньше лета.

Энрике покинул сборную Испании в связи с истечением срока контракта.

Команда вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко в 1/8 финала.

«Атлетико» сейчас тренирует Диего Симеоне, а «МЮ» – Эрик тен Хаг.

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