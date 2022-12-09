Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Два топ-клуба Европы заинтересованы в приглашении Энрике

    Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в АПЛ или Примере.

    В приглашении 52-летнего специалиста заинтересованы «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

    Вероятно, клубы будут готовы сделать ему предложение не раньше лета.

    • Энрике покинул сборную Испании в связи с истечением срока контракта.
    • Команда вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко в 1/8 финала.
    • «Атлетико» сейчас тренирует Диего Симеоне, а «МЮ» – Эрик тен Хаг.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Энрике рассчитывал на новый контракт, несмотря на вылет сборной Испании с ЧМ-2022
    Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании 3
    Пуйоль поддержал Энрике, уволенного из сборной Испании
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1124

      ARSteven89 16 минут назад

      Вообще не понял с Тен Хагом вариант ))) Вы и его спроваживаете уже что ли?!!!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11