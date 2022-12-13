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    Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»

    Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что его команда не уступает сборным, вышедшим в 1/2 финала чемпионата мира-2022.

    «Чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас», – сказал Энрике.

    • Испания вышла со 2-го места в группе с Японией, Германией и Коста-Рикой.
    • В 1/8 финала они проиграли Марокко в серии пенальти.
    • В полуфиналах встретятся Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ХАЙЗЕНБЕРГ46 21 минуту назад

      Не видишь, но они есть...

      0
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      Рейтинг: +12177

      DeStar 1 час назад

      любой кто знает где ворота соперника или бьет в створ 2-3 раза за игру уже лучше вас

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