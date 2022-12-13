Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что его команда не уступает сборным, вышедшим в 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас», – сказал Энрике.

Испания вышла со 2-го места в группе с Японией, Германией и Коста-Рикой.

В 1/8 финала они проиграли Марокко в серии пенальти.

В полуфиналах встретятся Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.

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