Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, кто из полуфиналистов чемпионата мира в Катаре ему наиболее симпатичен.

«Мне приятно, что Франция прошла. Мне приятно, что она забивает с игры. В этом есть элемент симпатии.

Наверное, чемпионству Франции я обрадуюсь сильнее всего, если оно будет достигнуто.

Для любой другой команды это будет подвигом, потому что ни одна из них не близка к тому, чтобы представить на чемпионате лучшее поколение в истории, или не близка к тому, чтобы удивить всех каким-то невиданным тактическим прорывом.

Кадровый прорыв совершила сборная Марокко, но это другая история», – считает Уткин.

Франция в 1/2 финала ЧМ-2022 встретится с Марокко.

В другом полуфинале сыграют Хорватия и Аргентина.

Изначально Уткин болел за сборную Нидерландов, вылетевшую на стадии 1/4 финала.

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