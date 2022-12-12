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    Уткин назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022 после вылета Нидерландов

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, кто из полуфиналистов чемпионата мира в Катаре ему наиболее симпатичен.

    «Мне приятно, что Франция прошла. Мне приятно, что она забивает с игры. В этом есть элемент симпатии.

    Наверное, чемпионству Франции я обрадуюсь сильнее всего, если оно будет достигнуто.

    Для любой другой команды это будет подвигом, потому что ни одна из них не близка к тому, чтобы представить на чемпионате лучшее поколение в истории, или не близка к тому, чтобы удивить всех каким-то невиданным тактическим прорывом.

    Кадровый прорыв совершила сборная Марокко, но это другая история», – считает Уткин.

    • Франция в 1/2 финала ЧМ-2022 встретится с Марокко.
    • В другом полуфинале сыграют Хорватия и Аргентина.
    • Изначально Уткин болел за сборную Нидерландов, вылетевшую на стадии 1/4 финала.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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