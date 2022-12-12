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  • Мате – важная часть культуры Южной Америки. Его обожают Месси, Ди Мария и другие аргентинцы

Мате – важная часть культуры Южной Америки. Его обожают Месси, Ди Мария и другие аргентинцы

12 декабря 2022, 13:30
11

Видели, как аргентинские игроки приходят на матчи или просто постят в соцсети фото, где держат бочонок со странным напитком. Вот несколько примеров – он есть у Лео Месси (и Луиса Суареса):

Родриго Де Пауль:

Папу Гомес:

Этот бочонок называется калабас. В него вставлена ложечка-трубка, которая называется бомбилья. А внутри – мате. Это любимый напиток всех аргентинских и остальных латиноамериканских футболистов.

История мате: кто открыл, как его пить и почему он так называется

Мате – это традиционный чайный напиток стран и народов Южной Америки. Самые большие любители мате – аргентинцы, уругвайцы и парагвайцы. Историк Джозеф Хукер, специализирующий на XIX веке, в своих исследованиях говорил, что жители Южной Америки пили мате еще до прибытия испанцев и португальцев. Хавьер Рикка, специалист по безалкогольным напиткам, в своей книге El Mate говорил, что впервые мате стал популярным на континенте в 1562 году.

Рикка ориентировался на работы исследователей и путешественников Рене де Лаудоньера и Гаспар II де Колиньи. Те писали, что местные жители заваривали напиток перед обрядами и танцами. Де Лаудоньер говорил, что изначально заварка состояла из мелко нарезанных подсушенных листьев, которые он называл «йедра мате».

Этот напиток пили различные племена и народы: мапуче, пампасы и т.д. Но название произошло от группы индейских народов гуарани. Для обозначения они придумали определение ca'iguá, который обозначал емкость для напитка из воды и листьев. Это было основное название, которое использовали гуарани. Другой (альтернативный вариант) – yerba mate или просто mate. Испанские колонизаторы и завоеватели запомнили mate, потому что он был проще.

Почему мате быстро стал популярным? Есть несколько причин:

Первая – он был легкодоступен для всех желающих. То есть не просто дешевый – латиноамериканские фермеры сами добывали листья, сушили их и готовили напиток.

Вторая – мате стал быстро ассоциироваться с семейной атмосферой. Люди завтракали, обедали и ужинали, попивая мате, праздновали различные события и тоже пили мате.

Третья – способ употребления. Люди сделали из этого целую культуру: специальные стаканчики (калабас – обычно их делают из деревьев, но есть и металлические, и другие варианты), специальные трубочки (бомбилья), специальные термосы (матермосы). У людей из разных стран и континентов есть собственные способы приготовления мате.

Сайт Culture Trip описывает традиционный способ приготовления мате:

  • Наполнить четверть/треть (здесь все зависит от вкуса, любители крепкого мате сыплют больше листьев) калабаса мате, немного наклонить его – чтобы часть заварки была на стенках;
  • Добавить воды так, чтобы она покрывала дно калабаса. Температура – 60-70 градусов. Опустить в нижнюю часть бомбилью;
  • После этого долить воду почти до самого края;
  • Мате не должен настаиваться – его нужно пить сразу. Но если вам нравиться более горький вариант, то тогда нужно немного подождать.

Почему аргентинские (и вообще южноамериканские) футболисты любят мате и в чем его польза

Все просто: это часть их культуры. Они с детства пили мате, и с годами вряд ли что-то поменялось. Например, Лионель Месси говорил: «Я редко бываю в Аргентине, но мате – напоминание о доме. Я пил его в детстве, я пил его в юношестве, я пью его сейчас. Мне просто нравится этот напиток».

Фраза Анхеля Ди Марии: «Футболистам мало что можно пить из-за различных диет и ограничений. Я не очень люблю кофе, но обожаю мате – эффект тот же».

По сути, Ди Мария прав, у мате действительно есть полезные свойства:

  • Тонизирующий эффект;
  • Улучшение сердцебиения и работы сердечной мышцы;
  • Кофеин – по этому показателю сравним с кофе и зеленым чаем;
  • Диетологи рекомендуют мате, потому что он помогает худеть;
  • Ну и добавляет бодрости и повышает настроение.

Вот слова о мате от Луиса Суареса: «Да, я люблю мате. Это часть культуры моей страны. Возможно, я пью его даже каждый день и никогда не езжу без мате на выездные игры».

Среди европейских игроков тоже полно любителей мате. Главный – Антуан Гризманн, который обожает все уругвайское:

А вот Серж Гнабри:

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Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети Лионеля Месси, Папу Гомеса, Родриго Де Пауля, Антуана Гризманна; dpa, ZUMAPRESS, Jerry Ginsberg / DanitaDelimont/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Аргентина Аргентина Месси Лионель Ди Мария Анхель Де Пауль Родриго
Комментарии (11)
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Ill Ich
1670776608
Если уж автор позволил себе посвятить столько много слов о напитке, то вставить в текст название ипользуемого растения было-бы уместным, тем более, что это не запрет и не тайна.
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Fialet
1670797403
Ну мате и русские часто используют. Для крепости выражений.
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Октавиус
1670821258
а у нас такое продается? хоть попробовать
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Slavan52
1670844853
А у нас с таким же успехом и продвинутой рекламе можно раскрутить иван-чай. Ничуть не хуже.
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zigbert
1670871048
Сейчас научились производить разнообразные напитки, которые весьма полезны и приятны на вкус. В 60х годах однако сборная Бразилии предпочитала брать на ЧМ кофе.
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