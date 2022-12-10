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    Колосков: «ЧМ раз в два года – это мертвая идея»

    Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков не видит возможным проведение чемпионата мира раз в два года.

    «Это изначально глупость какая‑то была. Какие чемпионаты мира каждые два года? Это привело бы к потере всякого интереса.

    Арсен Венгер пришел на работу в ФИФА и начал выдумывать всякую отсебятину, чтобы себя проявить. В общем, мертвая идея», – считает Колосков.

    • Венгер предложил проводить ЧМ каждые 2 года в Африке.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • ЧМ-2026 примут США, Мексика и Канада.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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