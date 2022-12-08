На ЧМ-2022 остались 20 из 36 главных арбитров

Судейский комитет ФИФА скорректировал список арбитров, которые смогут работать в оставшихся матчах чемпионата мира в Катаре.

После внесения изменений домой отправились 16 главных рефери, 30 ассистентов и 5 видеопомощников.

Остаются на турнире 20 судей, включая восемь из Европы.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира