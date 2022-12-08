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    На ЧМ-2022 остались 20 из 36 главных арбитров

    Судейский комитет ФИФА скорректировал список арбитров, которые смогут работать в оставшихся матчах чемпионата мира в Катаре.

    После внесения изменений домой отправились 16 главных рефери, 30 ассистентов и 5 видеопомощников.

    Остаются на турнире 20 судей, включая восемь из Европы.

    1. Данни Маккели (Нидерланды);
    2. Шимон Марциняк (Польша);
    3. Матеу Лаос (Испания);
    4. Майкл Оливер (Англия);
    5. Энтони Тэйлор (Англия);
    6. Даниэле Орсато (Италия);
    7. Клеман Турпен (Франция);
    8. Стефани Фраппар (Франция).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2022 22:38
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