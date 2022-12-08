На ЧМ-2022 остались 20 из 36 главных арбитров

Судейский комитет ФИФА скорректировал список арбитров, которые смогут работать в оставшихся матчах чемпионата мира в Катаре.
После внесения изменений домой отправились 16 главных рефери, 30 ассистентов и 5 видеопомощников.
Остаются на турнире 20 судей, включая восемь из Европы.
- Данни Маккели (Нидерланды);
- Шимон Марциняк (Польша);
- Матеу Лаос (Испания);
- Майкл Оливер (Англия);
- Энтони Тэйлор (Англия);
- Даниэле Орсато (Италия);
- Клеман Турпен (Франция);
- Стефани Фраппар (Франция).
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Источник: «Спорт-Экспресс»