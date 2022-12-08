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    Черчесов рассказал, какие тренерские решения на ЧМ-2022 его удивили

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о работе тренеров на ЧМ-2022.

    — В работе коллег что-то новое удалось подметить?

    — По тактике не могу сказать о каких-то открытиях. Может, пока скрывают, берегут на решающие матчи.

    Но за какими-то точечными решениями наблюдать интересно — по составу, по заменам. Скажем, как Сантуш пошел на перевод в запас Роналду, а вышедший Рамуш забил три гола. Или решение ван Гала, который сделал ставку на неизвестного 28-летнего голкипера, до этого не игравшего за сборную.

    Показалось, что уже держат в уме следующий чемпионат мира у себя дома в сборных США и Канады — привезли молодые команды, словно закладывают базу. Понятно, что нынешний чемпионат мира не может быть для них проходным, но и на перспективу тоже работают.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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