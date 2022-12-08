Черчесов рассказал, какие тренерские решения на ЧМ-2022 его удивили

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о работе тренеров на ЧМ-2022.

– В работе коллег что-то новое удалось подметить?

– По тактике не могу сказать о каких-то открытиях. Может, пока скрывают, берегут на решающие матчи.

Но за какими-то точечными решениями наблюдать интересно – по составу, по заменам. Скажем, как Сантуш пошел на перевод в запас Роналду, а вышедший Рамуш забил три гола. Или решение ван Гала, который сделал ставку на неизвестного 28-летнего голкипера, до этого не игравшего за сборную.

Показалось, что уже держат в уме следующий чемпионат мира у себя дома в сборных США и Канады – привезли молодые команды, словно закладывают базу. Понятно, что нынешний чемпионат мира не может быть для них проходным, но и на перспективу тоже работают.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира