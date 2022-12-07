Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру Примеры (2:4); «Севилья» и «Монако» обменялись голами (1:1), Головин был в основе

«Манчестер Юнайтед» в первом матче после ухода нападающего Криштиану Роналду проиграл «Кадису». Испанцы идут в зоне вылета Примеры.

В другой встрече «Севилья» и «Монако» победителя не выявили. Российский полузащитник Александр Головин вышел в основе монегасков.

Товарищеские матчи

Севилья (Испания) – Монако (Франция) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартиньш, 59; 1:1 – Ортис, 73.

Кадис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Гарсия, 8; 2:0 – Лосано, 14; 2:1 – Марсьяль, 21 (с пенальти); 2:2 – Мэйну, 48; 3:2 – Собрино, 57; 4:2 – Аларкон, 77.

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