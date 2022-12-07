Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру Примеры (2:4); «Севилья» и «Монако» обменялись голами (1:1), Головин был в основе

    «Манчестер Юнайтед» в первом матче после ухода нападающего Криштиану Роналду проиграл «Кадису». Испанцы идут в зоне вылета Примеры.

    В другой встрече «Севилья» и «Монако» победителя не выявили. Российский полузащитник Александр Головин вышел в основе монегасков.

    Товарищеские матчи

    Севилья (Испания) – Монако (Франция) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мартиньш, 59; 1:1 – Ортис, 73.

    Кадис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Гарсия, 8; 2:0 – Лосано, 14; 2:1 – Марсьяль, 21 (с пенальти); 2:2 – Мэйну, 48; 3:2 – Собрино, 57; 4:2 – Аларкон, 77.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Стало известно, сколько City Football Group заплатит за «Баию»
    Тен Хаг впервые прокомментировал уход Роналду из «МЮ» 1
    Экс-вратарь «Спартака» спародировал Холанда 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2022 23:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11