«Живодер и сволочь!». Губерниев раскритиковал пресс-атташе Бразилии за неосторожное обращение с кошкой

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал неосторожное обращение с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии.

«Пресс-атташе бразильцев – живодер и сволочь! Так нельзя с котиками», – написал Губерниев, у которого в доме проживает кошка.

9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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