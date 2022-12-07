Флик может покинуть сборную Германии после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик вскоре может покинуть пост.

Причиной отставки может служить не только провал на чемпионате мира-2022, но и уход с поста генерального менеджера команды Оливера Бирхоффа. Они дружат с Фликом, и именно Бирхофф повлиял на приход тренера в сборную.

Германия не вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Команда не вышла из группы на 2-м чемпионате мира подряд.

В 2024 году Германия примет Евро.

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