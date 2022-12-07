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    Флик может покинуть сборную Германии после вылета с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик вскоре может покинуть пост.

    Причиной отставки может служить не только провал на чемпионате мира-2022, но и уход с поста генерального менеджера команды Оливера Бирхоффа. Они дружат с Фликом, и именно Бирхофф повлиял на приход тренера в сборную.

    • Германия не вышла в плей-офф ЧМ-2022.
    • Команда не вышла из группы на 2-м чемпионате мира подряд.
    • В 2024 году Германия примет Евро.

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    Источник: Spox

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    Сегодня, 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12326

      Алексей З 48 минут назад

      Отставка не удивит.
      Имея прекрасную перспективную молодёжь , при этом делать ставку на Мюллера и Гюндогана - полный идиотизм.

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