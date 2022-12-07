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    Сантуш: «Роналду подал пример настоящего капитана»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о нападающем Криштиану Роналду после победы над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Между мной и Роналду нет никаких проблем, мы дружим много лет. Все разногласия исправлены.

    Криштиану подал пример настоящего капитана», – сказал Сантуш.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Источник: Record

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +257

      эд100 55 минут назад

      Рон ещё своё слово скажет!

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