Сантуш: «Роналду подал пример настоящего капитана»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о нападающем Криштиану Роналду после победы над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Между мной и Роналду нет никаких проблем, мы дружим много лет. Все разногласия исправлены.

Криштиану подал пример настоящего капитана», – сказал Сантуш.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Он вышел на замену на 73-й минуте.

Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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